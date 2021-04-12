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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الصحفيين: فتح حوار مفتوح مع مجلس الوزراء لإعادة التعيينات بالصحف القومية

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الصحف القومية تعاني من شيخوخة كبيرة من العاملين بها، لذا سنقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة اأخرى، وفقًا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقًا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك حتى لا تشيخ الصحافة القومية.

 

وأضاف “رشوان”، خلال لقائه محرري نقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد حوار بنّاء أيضًا مع الجهات الرسمية؛ لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا "حق مندوبي الصحف في الحصول على المعلومات بيسر".

 

وقال نقيب الصحفيين “سأقترح على مجلس نقابة الصحفيين زيادة معاشات زملائنا بنسبة 20%، مثلما تمت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنفس ذات النسبة”، موضحا أن هذا الأمر سيكلف النقابة قرابة 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي المعاشات سنويا 42 مليون جنيه.

 

وأضاف أنه ستتم إعادة هيكلة لكشوف الصحفيين المتعطلين، بعد وضع قواعد قانونية واضحة وسليمة لصرف اعانات البطالة، وكذلك زيادة اعانة البطالة بنسبة 20%، مؤكدًا "سنضع قواعد قانونية واضحة ومعلنة وشفافة وقابلة للطعن عليها، سواء بالضم أو الاستبعاد".

 

قواعد صرف بدل النقابة

 

وأشار "رشوان"، إلى أنه تم وضع قواعد لصرف البدل خلال المجلس الماضي، وسنلجأ لتحويلها لقرار، وسيتم اقتراح صرف البدل بصفته النقابية وليست الوظيفية، حيث إن صرف البدل للصحفيين مقترن باكتساب عضوية النقابة؛ وذلك استنادًا إلى حكم واحد ينص على ذلك، مختتما "سأوصي بإصدار قرار بأنه موجب كارنيه النقابة يُصرف البدل".

 

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