نقيب الصحفيين: فتح حوار مفتوح مع مجلس الوزراء لإعادة التعيينات بالصحف القومية
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الصحف القومية تعاني من شيخوخة كبيرة من العاملين بها، لذا سنقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة اأخرى، وفقًا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقًا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك حتى لا تشيخ الصحافة القومية.
وأضاف “رشوان”، خلال لقائه محرري نقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد حوار بنّاء أيضًا مع الجهات الرسمية؛ لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا "حق مندوبي الصحف في الحصول على المعلومات بيسر".
وقال نقيب الصحفيين “سأقترح على مجلس نقابة الصحفيين زيادة معاشات زملائنا بنسبة 20%، مثلما تمت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنفس ذات النسبة”، موضحا أن هذا الأمر سيكلف النقابة قرابة 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي المعاشات سنويا 42 مليون جنيه.
وأضاف أنه ستتم إعادة هيكلة لكشوف الصحفيين المتعطلين، بعد وضع قواعد قانونية واضحة وسليمة لصرف اعانات البطالة، وكذلك زيادة اعانة البطالة بنسبة 20%، مؤكدًا "سنضع قواعد قانونية واضحة ومعلنة وشفافة وقابلة للطعن عليها، سواء بالضم أو الاستبعاد".
قواعد صرف بدل النقابة
وأشار "رشوان"، إلى أنه تم وضع قواعد لصرف البدل خلال المجلس الماضي، وسنلجأ لتحويلها لقرار، وسيتم اقتراح صرف البدل بصفته النقابية وليست الوظيفية، حيث إن صرف البدل للصحفيين مقترن باكتساب عضوية النقابة؛ وذلك استنادًا إلى حكم واحد ينص على ذلك، مختتما "سأوصي بإصدار قرار بأنه موجب كارنيه النقابة يُصرف البدل".