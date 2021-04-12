قبل عرض مسلسل النمر.. هنا الزاهد توجه رسالة لـ محمد عادل امام .. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بوستر مسلسلها الرمضاني " النمر ".



وعلقت ‬‏هنا الزاهد على الصورة التي ظهرت بها مع محمد إمام قائلة "‪ ‬‏‪مسلسل النمر على قناة الحياة و ابو ظبي في رمضان هتشوفوني مبسوطة جدا بالشغل معاك، بجد انت ممثل مجتهد و مريح و بتساعد كل اللي حواليك ان شاء الله المسلسل يعجبكم و رمضان كريم ".



مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.



مسلسل النمر، تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.

