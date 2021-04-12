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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف يحصل الموظف على إجازة بدون أجر.. القانون يجيب

إجازات بدون اجر
إجازات بدون اجر

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنه 2016، حالات معينة يحصل فيها الموظف على إجازات بدون اجر، والتى كان أبرزها رعاية الموظفة طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.


وجاءت المادة 53 لتحدد حالات الإجازة بدون أجر، بحيث تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1-   يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2-   يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

3-   مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

إجازات بدون اجر قانون الخدمة المدنية الزوجة السلطة المختصة قانون الطفل

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