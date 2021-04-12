بعد وفاتها أمس .. تشييع جثمان مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

شيع اليوم جثمان الكاتبة الصحفية الدكتورة عزة الحديدي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والتى وافتها المنية أمس عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض استمر أسبوعين.

وتعد الفقيدة الراحلة من أكفأ العناصر التي التحقت بالعمل بوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر مشوارها الصحفي الذي تجاوز 40 عاما، حيث عينت مترجمة صحفية بالوكالة عام 1980 بعد تخرجها في كلية الإعلام - جامعة القاهرة.. وتدرجت في الوظائف القيادية بالوكالة حتى تم ترقيتها إلى مدير تحرير الترجمة الانجليزية.

وعملت الحديدي مديرا لمكتب الوكالة بالصين خلال الفترة بين عامي 2002 و2009.. وقامت بإجراء العديد من التحليلات السياسية في الفضائيات العربية والدولية.