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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل بطولة العالم لناشئي الإسكواش مصر 2021

بطولة العالم لناشئي
بطولة العالم لناشئي الإسكواش

قرر الاتحاد الدولي للإسكواش برئاسة الإنجليزية “زينا ودريدج”، تأجيل بطولة العالم لناشئي الإسكواش 2021 التي كان مقررًا إقامتها لدى مصر في شهر أغسطس المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا؛ بناءً على توصية من قبل لجنة الناشئين بالاتحاد.

 

ومن المقرر أن يحدد مسئولو الاتحاد الدولي للإسكواش موعدًا جديدًا للبطولة خلال الفترة المقبلة.


وأكد مسئولو الاتحاد الدولي للإسكواش أنهم يشعرون بخيبة أمل لتأجيل بطولة العالم للناشئين لكن الوضع الخاص بالسفر الدولي والصحة والسلامة جعلتهم يختارون تأجيل البطولة.

 

وأوضح المسئولون أن قرار التأجيل جاء من أجل خلق مناخ آمن للمنافسة وإعطاء فرص متساوية لكل الاتحادات من كل أنحاء العالم للتنافس، خاصة أن بعض الدول لديها قيود للسفر ستؤثر على لاعبيها و تجعل سفرهم للمشاركة في البطولة مستحيلا.
 

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