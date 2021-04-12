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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|ارتفاع عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى 122 خلال مارس

مجمعات استهلاكية
مجمعات استهلاكية

ارتفع عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دولة الإمارات إلى 122 فرعا خلال شهر مارس من العام 2021 ، بنمو نسبته 1.6% مقارنة مع اجمالي عددها في شهر فبراير من العام ذاته .

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية “ وام”، أن التوسع المتواصل في فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحسب ما وثقه السجل الوطني الاقتصادي في احدث احصائيات أصدرها النمو المتواصل لهذا النوع من التعاونيات داخل دولة الامارات .

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وتفصيلا، أظهرت احصائيات السجل الوطني ارتفاع عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في ابوظبي الى 55 فرعا خلال شهر مارس 2021 مقارنة مع 54 فرعا في فبراير من العام ذاته .

ووصل عدد فروع الجمعيات التعاونية في إمارة دبي 44 فرعا خلال فترة الرصد فيما حين وصل العدد في الشارقة 13 فرعا ونحو 7 فروع في راس الخيمة و3 فروع في إمارة عجمان .

يشار الى أن الجمعيات التعاونية تلعب دورا مهما في زيادة نشاط القطاع التجاري في دولة الامارات وذلك بالإضافة الى دورها زيادة المنافع التي تمنحها لمساهميها سنويا الأمر الذي يفسر ارتفاع عدد العاملين فيها الى نحو 13 ألف موظف وفقا للإحصائيات الصادرة في العام 2019 .
 

الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السجل الوطني الاقتصادي مال واعمال اقتصاد الامارات

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