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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قضم الأظافر خلال الصيام

هل قضم الأظافر يفسد الصوم؟ علي جمعة يوضح

قضم الأظافر في نهار
قضم الأظافر في نهار رمضان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل قضم الأظافر يفسد الصوم؟"

 

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق على السؤال قائلا: إن قضم الأظافر بوجه عام عادة سيئة يقوم بها البعض ويجب التخلص منها، وأن هناك من يقوم بها في نهار رمضان وفي هذه الحالة نحن أمام حكمين، الأول: لا يفطر طالما لم يصل إلى الجوف، والثاني: في حالة وصوله إلى الجوف يفسد الصوم ويجب القضاء.

 

وأضاف علي جمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

 

نصائح على جمعة لتجنب الملل من الطاعة في رمضان

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية ردا على سؤال مضمونه: "كيف نقي أنفسنا من الملل في العبادة في رمضان؟": إن هذا الدين متين فتوغل فيه برفق، بمعنى أنه يجب عليك ألا تراكم العبادات على نفسك في العشر الأوئل من رمضان حتى تمل ولكن عليك أن تصوم وتصلي وتذكر وتقرأ القرآن ولكن لا تجعل كل الوقت هكذا، بمعنى لا تظل من الصباح إلى المغرب تقرأ القرآن ولا يصح أن تظل تصلي من وقت العشاء حتى الفجر مثلا، فهذا التصرف يجعلك تمل من العبادة لأنك وضعت نفسك تحت ضغط مستمر، ولكن يجب أن تكون العبادة على قدر طاقتك، ولكن عليك بتقسيم الوقت بعضه للصلاة وبعضه للذكر وبعضه لقراءة القرآن وبعضه للترويح عن النفس بشيء مفيد وليس معصية تضيع ثواب ما فعلت طوال اليوم من طاعة وهكذا".
 

وأضاف جمعة، في معرض إجابته، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وليعبد أحدكم ربه طاقته، فإن الله لا يمل حتى تملوا"، فالله عز وجل منزه عن صفة الملل ولكن العبد يمل من المجهود الزائد الذي كلف به جسده فجأة.
 

وتابع: "لذلك نصحنا مرارا وتكرارا فور دخول شهر شعبان يجب أن ندرب أنفسنا على الصيام وقراءة القرآن والأذكار ولو بالشيء البسيط حتى إذا جاء رمضان لا نمل ولا نكل من الطاعة".
 

واستدل أيضا بما جاء في حديث النبي مع زينب بنت جحش، وكانت عابدة تقضي معظم وقتها في العبادة، وذات يوم دخل النبي عليها فوجدها علقت حبلا تستند عليه إذا تعبت أثناء العبادة أو عندما تشعر بأن قدمها لا تتحملها، فقال لها: "فليعبد أحدكم ربه قدر طاقته فإن الله لا يمل حتى تملوا".

علي جمعة دار الإفتاء نهار رمضان قضم الأظافر الصوم مفتي الجمهورية السابق فتاوي وأحكام

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