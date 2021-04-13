وكيل خطة النواب: وضعنا مادة بموازنة الدولة تعطى مرونة لتحقيق فائض أولى

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ما تحدث عنه النائب محمد بدراوي هو ملخص 2020/2021 لكورونا ولولا الاحتياطي النقدي الكبير الذي انخفض ل45 مليار دولار ليصل اليوم 40 مليار و373 مليون دولار تقريبا والأموال الساخنة التى خرجت من مصر بداية 2020 عام كورونا التى تقدر بـ 20 مليار دولار تقريبا فى هذا التوقيت أو ما يقترب منه وغالبية هذا المبلغ عاد مرة اخرى لمصر بسبب وجود سوق كبير جاذب بمصر الأمر الذى أتاح عودة ما يقارب 16 مليار دولار لمصر مره أخرى.



وأكد ، عمر خلال ندوة صدى البلد، أن مصر اختتمت العام المالى الماضى معدلاتها 3.6، وهذا العام سوف نصل لـ 3% وهذا معدل من معدلات القليلة على مستوى العالم بالسالب، لافتًا الى أن الدولة الآن تستهدف فى الموازنة الجديدة 5.5% ووضعنا مادة فى قانون الموازنة تعطي مرونة لوزير المالية لكى يحقق فائض أولي نص فى المية ونتوقع ان يحقق اكثر من هذا، مستهدفين فى الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي لا يقل عن 1 و نصف فى المائة، وهذه المادة تضاف لأول مرة فى قانون الموازنة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجدير بالذكر أن محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن الاقتصاد المصري أصبح لديه تنوع كبير من الناحية الزراعية والصناعية وشركات الغاز والبترول كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم على أرض الواقع فى الخمس سنوات الماضية مكن مصر من الصمود أمام فيروس كورونا المستجد.



كما أن وجود الاحتياطى النقدى الممتاز جعل الاقتصاد المصرى لم يتضرر بشكل كبير ولم تتأثر الأسعار اطلاقا في الوقت اللي كان الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش مصر حققت معدل نمو كبير استطاعت أن تصل لنمو اقتصادي أكثر 3.6 معدل ايجابى.

وأضاف أن العالم اجمع توقع عام 2021 انتهاء ازمة كورونا ولكن مصر مازالت فى معركة مستمرة مع الفيروس وهذا العام نتوقع معدل نمو مرتفع يصل لـ 3% وذلك بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي.



