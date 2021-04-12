تهنئة وشكر .. ماذا دار في اتصال السيسي وأمير قطر ؟

للمرة الأولى منذ سنوات ، دار اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وجاء ذلك بعد سنوات من القطيعة بين مصر وقطر .

وشهد الاتصال تهنئة وشكر ، حيث هنأ الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك .

من جهته عبر الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة.

ودعا السيسي، الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدره واوضح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.