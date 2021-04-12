مستشار سعودي: رمضان في المملكة هذا العام استثنائيا عن كل العالم.. لهذا السبب

أكد المستشار الاقتصادي السعودي الدكتور محمد شمس المستشار السابق لوزير النفط السعودي، أن المملكة العربية السعودية بذلت جهود مضنية في تخطى خطر كورونا والتصدي للجائحة من خلال الإجراءات التي اتخذتها على عاتقها بكل حزم وحسم .

وأوضح "شمس"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المملكة لم تتوان في إتخاذ كل الإجراءات التي تؤمن سلامة الجميع من الفيروس من مقيمين ومواطنين وتوفير اللقاح لهم على حد سواء وبمأمونية عالية، معرباً عن فخره بالمنظومة الصحية في المملكة والتي أثبت من خلالها الأطباء قدرتهم ومجابهتهم المستميتة في مواجهة كورونا.

ولفت "المستشار السعودي"، إلى أن شهر رمضان المبارك رغم أنه يأتي للمرة الثانية في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم إلا أن الجائحة أثبتت للعالم أن المملكة العربية السعودية قادرة على مواجهة أقسى وأصعب الظروف والتحديات بدليل أنها حققت مستويات متقدمة في كل القطاعات دون تراجع، قائلاً: “ نثق في قيادتنا الحكيمة .. يهل رمضان علينا وكلنا طمأنينة".