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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقابة مهندسي الإسكندرية تنظم ندوة حول الصناعة والبحث العلمي

نقابة الإسكندرية
نقابة الإسكندرية تنظم ندوة حول الصناعة والبحث العلمي

نظمت نقابة مهندسين الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، نقيب الفرعية، ولجنة الصناعة، برئاسة الدكتور حسن لطفي، ندوة «الصناعة والبحث العلمي.. ورؤى لدور البحوث التطبيقية في خدمة الصناعة»، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار  وعمادة البحوث التطبيقية برئاسة الدكتور محمد الغمري ومجمع خدمة الصناعة برئاسة الدكتور عصام البكل، بمقر مجمع خدمة الصناعة.

حضر الندوة  وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للبحث العلمي، والدكتور أحمد لطفى عميد شئون هيئة التدريس بالأكاديمية.

 

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وقال  الدكتور حســن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة، إن الندوة حلقة في سلسلة من الفعاليات تشمل ورش عمل وحلقات تشاور ومحاضرات لإلقاء الضوء على أهمية استكمال وضع آليات لربط الأبحاث العلمية بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل خبرات هيئات الأبحاث ورجال الصناعة والخبراء وبصفة عامة ربط البحث العلمي التطبيقي  بالصناعة.

 

ومن جانبه تحدث الدكتور محمد حسين الغمرى، مساعد رئيس الأكاديمية وعميد البحوث التطبيقية، عن علاقة البحث العلمي بالصناعة من حيث الهدف والوسيلة، مؤكداً على أنهم ليس الهدف لأن الهدف دائما هو وجود التنمية والتقدم داخل أي مجتمع.

 

وأضاف أن كل دول تبحث عن الثروة من أجل تحقيق التنمية، فهناك بعض الدول العربية تمتلك ثروات طبيعية والبعض الآخر يعتمد على الصناعة.

 

وأكد على أن الصين تحتل المركز الأول في حجم الصادرات التي يصل إلى ٢٤٩٨ مليار دولار، ويليها أمريكا ١٦٤٥ مليار، وثن ألمانيا ١٤٨٦ مليار دولار.

 

وأشار إلى أن إجمالي عدد صادرات مصر ٢٥ مليار دولار، وهذا يؤكد أن مصر لديها فرصة من أجل الوصول لتلك الدول المتقدمة.

 

وأكد على الدول الثلاثة الصين وامريكا وألمانيا اعتمدوا على الصناعة في التنمية مثل صناعة السيارات والأتوبيسات، على عكس السعودية وعدد من الدول العربية  التي تعتمد على الموارد الطبيعية، لذلك يصل إجمالي صادراتها ١٠% من صادرات ألمانيا.

 

في ختام الندوة أدار الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية حلقة نقاش تم الرد فيها على العديد من تساؤلات أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية، وكان أعضاء الوفد قد شهدوا فور وصولهم مجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية عدة نماذج مبتكرة من مشروعات تخرج قدمها خريجي معهد الدراسات الفنية والتقنية بالأكاديمية.

الاسكندرية نقابة المهندسين الأكاديمية العربية ندوة الصناعة والبحث العلمي

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