الدولار يفقد قرشين أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم.. اعرف سعره في البنوك

فقد الدولار الأمريكي قرشين اثنين من قيمته في ختام تعاملات اليوم الاثنين، أمام الجنيه بعد استقراره علي مدار الاسبوعين الماضيين.



وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 12-4-2021



وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الاول، الأهلي المصري، مصر، الاسكندرية، العقاري المصري العربي.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك "التجاري وفا إيجيبت، العربي، المصرف العربي الدوليِ AIB، الأهلي اليوناني، مصر إيران للتنمية".



وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدوليCIB، بلوم، قطر الوطني الاهلي QNB، قناة السويس، المشرق، البركة الاسلامي، الاهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان،عودة، الكويت الوطني NBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في ابوظبي الاسلامي.



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، HSBC، كريدي أجريكول،الأهلي الكويتي،ABC، سايب”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنكي الامارات دبي الوطني، القاهرة".

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل مسجلا 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.