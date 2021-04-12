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رئيس التحرير
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توك شو

مشروع متعدد الأغراض.. هالة السعيد تكشف مصير مجمع التحرير

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، إن صندوق مصر السيادي يدشن الخطوة الأولى لتطوير وتأهيل مجمع التحرير، مضيفة أن هذا الأمر سيكون بعد  الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، لدينا خطة متكاملة لتطوير مبنى مجمع التحرير واستغلاله في مشروع متعدد الأغراض، متابعة  :"داخلين بالأرض والدراسات بتاعتنا والدخول بالأرض يعني ملكية المكان".

وقالت وزير التخطيط، أن عددا قليلا من الموظفين المتبقي حاليا في مجمع التحرير، ومجلس الوزراء قام بإخلاء البهو ، لافتة إلى أنه يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة. 

وأكملت  :"مكان متعدد الأغراض وسيكون فيه جزء فندقي وجزء اداري وندرس أكثر من خيار في هذا السياق، وكل الدراسات أثبتت أنه سيكون متعدد الأغراض".

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