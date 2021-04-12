راجي عامر يقدم برنامج "تريند الإذاعة" على الشرق الأوسط في رمضان

يقدم الكاتب الصحفي راجي عامر، برنامجًا جديدًا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في رمضان بعنوان (تريند الإذاعة) وذلك من إعداد أشرف توفيق وإخراج إيهاب منير.



يُذاع البرنامج أيام الأحد والثلاثاء والخميس طوال شهر رمضان في الثالثة والربع عصرًا على إذاعة الشرق الأوسط 89.5 اف ام، ومن المقرر أن تبدأ إذاعة أولى حلقات البرنامج غدًا الثلاثاء الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم.



ويتناول برنامج (تريند الإذاعة) المواقع الاجتماعية من منظور مختلف حيث لا يكتفي بالعرض السريع لأهم الموضوعات والتريندات التي شغلت جمهور المواقع الاجتماعية خلال الشهر فحسب إنما يؤكد على ضرورة تلافي الدور السلبي الذي تلعبه هذه المواقع في نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة وذلك من خلال طرح أسئلة خيالية على المستمعين لوضع تصور ساخر عن شكل الحياة إذا تغيرت بعض الحقائق في حياتنا وذلك أسوة بتغير الحقيقة أحيانًا عبر المواقع الاجتماعية.



يشار إلى أن راجي عامر هو كاتب صحفي وباحث، تُنشر مقالاته بانتظام في العديد من الصحف والمجلات. وقد صدر له سابقًا كتاب (أجنحة الفراشات) وكتاب (حدوتة التلاتين) عن دار الهلال.



كما أن "عامر" أحد متخصصي إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى، وسبق أن قدم برامج أونلاين لجمهور السوشيال ميديا برنامج (عايز أقولك) بالإضافة إلى برامج إذاعية مثل برنامج (صفحة فيسبوك) عبر إذاعة الشباب والرياضة.