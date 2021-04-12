الكويت والإمارات تعلنان الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في دولة الكويت، أن غدا الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الإمارات أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة في بيان إنه بعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، فقد ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ​وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل 2021 هو غرة شهر رمضان المبارك.

وهنأت اللجنة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المسلمين بحلول الشهر الفضيل.

بدورها، أكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

في المقابل، أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال.