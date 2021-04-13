جامعة حلوان : نعمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا لدعم الشباب نحو التطوير .. وتحقيق خريطة التنمية

رئيس جامعة حلوان : نهدف لدعم الشباب نحو التطوير .

نائب رئيس جامعة حلوان : نهدف لتحقيق خريطة التنمية المجتمعية

رصد المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان : نعمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا

تواصل جامعة حلوان أنشطتها المجتمعية لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة بهدف تحقيق التنمية و من هذه الأماكن منطقة كفر العلو بحلوان التى يتم تطويرها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز .



وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وقد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة وبإيجابية لإنجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو.



كما أكد نجم ، على حرص الجامعة الدائم فى المشاركة في المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤيه مصر 2030، وانطلاقا من توجهات وخطة جامعة حلوان الاستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن خطة الجامعة الإستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس له اثرًا حقيقيًا على أرض الواقع يعيشه مواطنو حى حلوان .



مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطني حي حلوان.

قالت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن هناك مشاركة فعالة بين الجامعة والجهات التنفيذية للمشاركة والتطوير وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الأنشطة والندوات التوعوية.

وقد أقيمت فعاليات وأنشطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في منطقة كفر العلو بمشاركة عدد من كليات الجامعة بعدد من الأنشطة التوعوية والخدمات، بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية من نادى كفر العلو.

كما قدمت كلية الطب ندوة عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خاصه مع حلول شهر رمضان بالإضافة إلى التوعية بأهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا واهميتها في الوقاية.

كذلك قدمت كلية التمريض ندوات توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة لنشر طرق وأساليب اتباع الإجراءات السليمة في التغذية لمرضى السكر والضغط.

كما شاركت كلية التربية بورشة طباعه على النسيج، كما قامت كلية الآداب بتقديم ورشة في كتابة القصة لشباب كفر العلو.

شارك المواطنين بإيجابية في الأنشطة والخدمات التي قدمتها جامعة حلوان من خلال المركز وكليات الجامعة ، حيث تفاعل عدد كبير من خلال حضور الندوات، والمشاركة في ورش العمل.