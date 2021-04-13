عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة حلوان : نعمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا لدعم الشباب نحو التطوير .. وتحقيق خريطة التنمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان :  نهدف لدعم الشباب نحو التطوير . 

نائب رئيس جامعة حلوان :  نهدف لتحقيق خريطة التنمية المجتمعية

رصد المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان : نعمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا

 

تواصل جامعة حلوان أنشطتها المجتمعية لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة بهدف تحقيق التنمية و من هذه الأماكن  منطقة كفر العلو بحلوان  التى يتم تطويرها تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز .


وتأتي هذه الأنشطة في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وقد صرح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كافة  الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية  لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها  للمشاركة الفعالة وبإيجابية لإنجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو.


كما أكد نجم ، على حرص الجامعة الدائم فى المشاركة في المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤيه مصر 2030، وانطلاقا من توجهات وخطة جامعة حلوان الاستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

أشار  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  إلى أن خطة الجامعة الإستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس له اثرًا حقيقيًا على أرض الواقع يعيشه مواطنو حى حلوان .


مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطني حي حلوان.

قالت  الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن هناك مشاركة فعالة بين الجامعة والجهات التنفيذية للمشاركة والتطوير وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الأنشطة والندوات التوعوية.

وقد أقيمت فعاليات وأنشطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في منطقة كفر العلو بمشاركة عدد من كليات الجامعة بعدد من الأنشطة التوعوية والخدمات، بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية من نادى كفر العلو.

كما قدمت كلية الطب ندوة عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خاصه مع حلول شهر رمضان بالإضافة إلى التوعية بأهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا واهميتها في الوقاية.

كذلك قدمت كلية التمريض ندوات توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة لنشر طرق وأساليب اتباع الإجراءات السليمة في التغذية لمرضى السكر والضغط.

كما شاركت كلية التربية بورشة طباعه على النسيج، كما قامت كلية الآداب بتقديم ورشة في كتابة القصة لشباب كفر العلو. 
شارك  المواطنين بإيجابية في الأنشطة والخدمات التي قدمتها جامعة حلوان من خلال المركز وكليات الجامعة ، حيث تفاعل عدد كبير من خلال حضور الندوات، والمشاركة في ورش العمل. 

رئيس جامعة حلوان التنمية المستدامة جامعة حلوان ماجد نجم رؤية مصر 2030 الأكثر احتياجا نائب رئيس جامعة حلوان المشاركة المجتمعية المشكلات المجتمعية كفر العلو

ترشيحاتنا

الصين غاضبة وأمريكا ترحب.. اليابان تخطط لصرف مياه محطة نووية في البحر

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

طرد لاعب في الدوري الكوري بسبب احتفال ساذج بهدف.. فيديو

شيفروليه تقدم عروضا بمناسبة شهر رمضان بالإمارات

خرائط جوجل تورط عريسا للزواج من امرأة غير عروسته

هل قضم الأظافر يفسد الصوم؟ علي جمعة يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ