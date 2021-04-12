رئيس هيئة قناة السويس يكشف موعد الإعلان عن نتائج تحقيقات السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن التحقيقات الخاصة بالسفينة التى جنحت فى قناة السويس الشهر الماضي فى المرحلة الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها الأسبوع المقبل، وإنه تم تفريغ الصندوق الأسود وأخذ أقوال طاقم السفينة.













وأضاف ربيع خلال حواره بقناة سكاي نيوز، أن الهيئة مازالت تحسب تكاليف الأضرار التى وقعت بسبب جنوح السفينة "إيفر جيفين "،م ضيفا أنه حتى الآن لم يحسم الثمن الحقيقى لحجم الخسائر التى وقعت.









وفى سياق متصل،احتفلت هيئة قناة السويس اليوم باستلام الكراكة الجديدة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط.









ولفت ربيع إلى أن الكراكة مهاب مميش ستحدث نقلة نوعية فى الهيئة وأن هذه الكراكة تأتى وفقًا للتطوير الذى يتم فىالهئية بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.