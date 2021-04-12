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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فوز فريق الجراحة العامة بطب المنوفية فى مسابقة دورى الجراحين

صدى البلد

 

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن فوز فريق من قسم الجراحة العامة بكلية الطب فى مسابقة دورى الجراحين التى عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لجمعية الجراحين المصرية بالاشتراك مع جمعية الجراحين الدولية بدورته التاسعة والثلاثون بعنوان "أسبوع الجراحة الدولى".

 

وأضاف الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأستاذ جراحة الأورام وعضو مجلس الجمعية وممثل مصر لدى الجمعية الدولية للجراحين أن المسابقة شارك بها عدد كبير من الجراحين وقام بإدراتها معه الدكتور عاطف عبدالغني، الدكتور منصور كباش، الدكتور عماد عصمت، الدكتور سامي هندام أساتذة الجراحة، وأسفرت المسابقة عن فوز فريق جامعة المنوفية الذى ضم الأطباء: أحمد السيد، عبد العزيز صقر، محمد عبد السلام المدرسين المساعدين بقسم الجراحة العامة تحت إشراف الدكتور حاتم سلطان رئيس مجلس القسم.

اخبار المحافظات جامعة المنوفية

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