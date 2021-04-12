محافظ الوادي الجديد: غلق مصلى السيدات بجميع المساجد خلال شهر رمضان

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إغلاق مصلى السيدات بجميع مساجد المحافظة خلال شهر رمضان لعدم توافر إتباع الإجرءات الاحترازية وللحد من خطر العدوي بفيروس كورونا.

واستعدت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، لتنفيذ خطة العمل خلال شهر رمضان وآداء صلاة التراويح وسط الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

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كما استعدت مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، لتنفيذ خطة العمل خلال شهر رمضان وآداء صلاة التراويح وسط الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.



وقال الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، ان الإدارات تواصل وضع خطة توزيع الأئمة بمساجد المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة ستقام بها صلاة تراويح، بجانب التشديد على الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والتباعد وارتداء الكمامة وإغلاق دورات المياه واحضار المصلين سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلي، وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الوزارية.



وأضاف، أن المديرية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري تواصل تطهير وتعقيم المساجد في مدن وقري المحافظة ضمن خطة التطهير الدوري للمساجد، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، حيث تضم المحافظة 659 مسجدا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المجمع الإسلامي الكبير بمدينة موط بمركز الداخلة وستقام به الصلوات الخمس وصلاة التراويح خلال شهر رمضان.



من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مشروع مزرعة النخيل التابعة للجمعية الشرعية بقرية القلمون بالداخلة والمقامة على مساحة ١١٦ فدانا كوقف خيري للمنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.



وأشاد الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، بما جرى إنجازه بالمشروع حتى الآن حيث جرى زراعة ٦ آلاف نخلة وإنشاء ٤٠ صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهة، كما يضم المشروع مشتل نخيل يحتوي على ١٠ آلاف فسيلة.



ووجه المحافظ، خلال زيارته التفقدية اليوم للمزرعة، بالتوسع في المشروع بالمساحات المجاورة وفتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بالقرية.