أبرز ملامح خريطة برامج صدى البلد في رمضان

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن تفاصيل البرامج التي سيتم إذاعتها على قناة صدى البلد، في شهر رمضان المبارك.

وقالت عزة مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم "الاثنين"، إن برنامح صالة التحرير سيذاع يوم الخميس من الساعة 11م إلى 12م، وبرنامح حقائق واسرار من 11م إلى 12م يوم الجمعة للإعلامي مصطفى بكري.

وأضافت أن الإعلامي أحمد موسى سيقدم برنامج على مسئوليتي كل يوم من السبت إلى الاربعاء من 11م إلى 12م، منوهة إلى أن الإعلامي حمدي رزق سيقدم برنامج كتب عليكم الصيام بحضور فضيلة المفتي بشكل يومي في رمضان.

وأنهت مقدمة برنامج صالة التحرير، أن برنامج "ربي زدني علما" للدكتور حسام موافي سيذاع يوميا في رمضان قبل الافطار.