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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل المحافظ لمتابعة آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة

صدى البلد

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتناول اللقاء الحديث عن أوجه التعاون القائمة بين الطرفين، وسبل التوسع فى مختلف المجالات والفعاليات المشتركة.

أعرب مبارك عن سعادته بهذا اللقاء فى رحاب جامعة المنوفية، مؤكدًا على التعاون الدائم مع المحافظة والأجهزة التنفيذية وتسخير الخبرات العلمية والفنية التي تمتلكها الجامعة لصالح دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة من أجل تحقيق المصلحة العامة، والتنمية المستدامة التى تشهدها الدولة المصرية.

واستعرض مبارك الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٣٠ والتى انتهت من وضعها وتتوافق مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠، والمشروعات التى تم إدراجها لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية مما يعود بالنفع على المجتمع وتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها التنموية المختلفة، ومناقشة خطة الجامعة للمساهمة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وماقدمته الجامعة لقرى المحافظة المدرجة بالخطة.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والجامعة في تنفيذ منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وكيفية الاستفادة من تطبيقها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين، واستعراض دور الجامعة في تطبيق المنظومة والتكاتف بما يساعد علي إنجاح منظومة البناء الجديدة.

وأكد المحافظ على أن الجامعة شريك أساسي في تتفيذ مشروعات التنمية المستدامة على أرض المحافظة، بما تقدمه من خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات، وما تقدمه المستشفيات الجامعية من خدمة صحية متميزة للمواطنين، وساهمت بشكل كبير فى مواجهة أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت البلاد، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للجامعة.

وأضاف أن الجامعات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وذلك من خلال الوحدات الخاصة بها مشيرا الي التنسيق الكامل مع رئيس الجامعة في الاجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء بهدف دعم جهود الدولة في ضبط النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات.

وتبادل الطرفان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأن يكون شهر خير وبركة ونماء وازدهار، وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

جامعة المنوفية محافظة المنوفية

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