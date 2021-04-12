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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: منح لقاح كورونا يعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة منذ بدء جائحة كورونا، سواء بحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى منع تفشي كورونا في المجتمع، مرورا بتوفير اللقاح ومنحه للفئات المستحقة في صورة تؤكد عظمة مصر وترجمة لكرامة المواطن.



وأشادت “رشاد”، بوضع خطة من قبل وزارة الصحة لتنظيم عملية الحصول على اللقاح، وذلك من خلال البدء بالأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة والتي يأتي في مقدمتها مرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم وأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ثم كبار السن وفقا لمنظمة الصحة العالمية، متابعة "مصر دولة مؤسسات والعمل يسير وفقا لرؤية وأهداف وخطط محددة".
 


وتابعت "الدولة نوعت في الحصول على اللقاحات التي تم إنتاجها على مستوى العالم، إضافة إلى الجهود بشأن تصنيع اللقاح المصرى، وهو ما يؤكد الاهتمام بالبحث العلمى، وأن المنظومة الصحية تشهد اهتماما كبيرا في ظل القيادة السياسية الحالية، وأصبحت الخدمة في متناول الجميع، وجارٍ العمل على قدم وساق من اجل تلافي كافة الملاحظات، ولعل منح المواطنين اللقاح من أهم وأكبر الإنجازات التي تشهدها المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة.

 

مجلس النواب كورونا الإجراءات الاحترازية لقاح كورونا برلمانية

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