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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الصحة: 12.3 مليار جنيه لإنشاء 112 وحدة صحية و11 مستشفى فى أسوان

جانب من زيارة وزيرة
جانب من زيارة وزيرة الصحة

قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية للعديد من المستشفيات والوحدات الصحية التي سيشلمها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة أسوان العام الحالي ، والتي تضم إحلال وتجديد وإنشاء 112 وحدة صحية و 11 مستشفي بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية .

و تضمنت جولة الوزيرة والمحافظ تفقد وحدات طب الأسرة بالشراونة والكاجوج والجعافرة .

وقامت الدكتورة هالة زايد واللواء أشرف عطية بتفقد الأعمال الجارية بمستشفى إدفو العام لمتابعة معدلات التنفيذ بهذا الصرح الصحى الحيوى والتى وصلت إلى 85 % بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه حيث سيخدم هذا الصرح حوالي نصف مليون نسمه ، والمستشفي تضم 3 مبانى بها 170 سرير فى جميع التخصصات والأقسام .

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ويضم 6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، و 11 عيادة خارجية ، بجانب قسم غسيل كلوى يضم 59 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 31 حضانة و20 سرير عناية مركزة ، علاوة على أقسام الأشعة والمعامل المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .

وشملت جولة وزيرة الصحة ومحافظ أسوان أيضاً تفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى كوم أمبو والتي تصل تكلفتها لنحو 460 مليون جنيه ويتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تضم إنشاء مبنى جديد أرضى و 3 أدوار على مساحة 9295 م2 ، وإنشاء خزان مياه وحريق ومبنى للقوى الكهربائية ومبنى للنفايات وبواية رئيسية و 3 فرعية وأسوار .

وتضم المرحلة الثانية تطوير المبنى القائم حالياً أرضى ودورين بمساحة 9900 م2 لتضم المستشفى 18 عناية مركزة و 2 عزل ، و 53 تخصصات لإقامة المرضى و 4 عزل و 4 غرف للعمليات وواحدة للطوارئ وأخري عمليات صغرى ، و 15 عيادة خارجية وصيدلية ، و2 غرفة للكشف للإستقبال والطوارئ و 6 ملاحظة وجبس و3فرز و 2 إنعاش بجانب 5 غرف للأشعة و 5 معامل وبنك للدم / و 2 غرف للولادة الطبيعية بقسم النسا وغرفة للعمليات القيصرية و 15 غرفة للعناية المركزة وواحدة للعزل ، علاوة على 36 حضانة و 4 عزل ، و36 سرير للغسيل الكلوي و 2 عزل ، فضلاً عن سكن للأطباء والتمريض ومكاتب إدارية وخدمات متنوعة .

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أسوان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الوحدات الصحية المستشفيات الأعمال الجارية

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