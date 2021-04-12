بدء تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء في محافظة البحر الأحمر

أعلن عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم "الاثنين"، عن بدء تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، تجريبياً على خط الجونة – الدهار، للتعرف على مدى نجاح التجربة التي تأتي ضمن خطة تطوير إسطول النقل العام ليعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.



وتفقد حنفي - يرافقه سكرتير عام المحافظة محمد البنداري، وعدد من القيادات التنفيذية - الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء أمام الديوان العام.. واستمع لشرح تفصيلي عن جميع الجوانب المتعلقة بالأتوبيس الذكي وإمكانية تطبيقه في بعض الأماكن.



وبحسب الشركة المشغلة للمشروع فإن هذا الأتوبيس يعد أحدث انتاج للأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء، ويبلغ طوله 12 متراً، ويضم 49 كرسياً وسعته حوالي 80 فرداً، وسرعته 77 كيلومترا في الساعة، حفاظاً على كفاءة البطارية والشحن، ويضم 11 بطارية شحن ، 2 بطارية أساسية، و9 بطاريات احتياطية )، ويعمل شحن البطارية حتى 400 كيلو متر.



وأشاد المحافظ بهذه التجربة، متمنياً نجاحها في البحرالأحمر خاصة وأن توجيهات القيادة السياسية تحث شركات نقل الركاب على استخدام أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز في ظل سياسة الدولة لاستغلال التكنولوجيا لخفض الانبعاثات من وسائل نقل الركاب.



وشدد على ضرورة وجود تخطيط وتنظيم جيد لأسلوب النقل الجماعي، وأهمية دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين حول كيفية استخدام الأتوبيس الجديد للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.



يذكر أن محافظة البحر الأحمر من ضمن محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.