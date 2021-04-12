إعلام النواب تناقش طلب إحاطة لإزالة جزء كبير من قصر ثقافة المحمودية بالبحيرة

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن إزالة جزء كبير من قصر ثقافة المحمودية بمحافظة البحيرة، جراء عملية التطوير لترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وممثل هيئة قصور الثقافة.

و اكد النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية ورشيد بمحافظة البحيرة، إن مبني قصر الثقافة أصبح غير مؤهل، وتم توزيع العاملين بقصر الثقافة علي أماكن لا تتبع مركز المحمودية وتوقفت جميع الأنشطة.

وأوضحت لدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن محور المحمودية مشروع قومي بطول 58 كم، وممتد لمحافظة البحيرة، وكل المباني التي تم إزالتها حتي الآن هي مباني مخالفة، حيث إن حرم المحور 50 متر، وقصر ثقافة المحمودية كان مخالف ومبني علي أرض في حرم الري.



و لفتت بلبع، أن محافظ البحيرة أعلن أنه سيتم توفير أرض بديلة في مكان مناسب لإنشاء قصر ثقافة المحمودية عليها، بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة، مشيرة إلي أنه خلال 3 أشهر سيتم استلام الأرض، ويتبقي التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير اعتمادات مالية لهيئة قصور الثقافة لإنشاء قصر الثقافة عليها.



و قالت : "المحافظة لديها استعداد أن توفر مواصلات وأتوبيسات لتوصيل المهوطنين إلي أقرب قصر ثقافة، كما أن المحافظة تتابع أنشطة قصر الثقافة".



ولفت ممثل وزارة الثقافة، أن أنشطة قصر الثقافة في المحمودية لم تتوقف، لأن الأنشطة غير مترتبطة بالجدران، فهي مرتبطة بالشارع والمدارس والجامعات وغيرها .

