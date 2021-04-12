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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف مواعيد عرض المسلسلات على قناة ON في رمضان 2021

صدى البلد

أعلنت قناة ON مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021.

وجاءت المسلسلات كالتالي 

 

نجيب زاهي زركش:

يعرض مسلسل نجيب زاهي زركش للنجم يحيي الفخراني في الساعة  6:30 مساء. 

الإعادة الأولي : 12:45 صباحا 

الإعادة الثانية : -  7:15 صباحا

 

نسل الأغراب:

أما مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كراراة فستكون مواعيد عرضه في  

العرض الأول: 7:45 مساء

الإعادة الأولى : 4:30 صباحا 

 الإعادة الثانية :  2:00 ظهرا

 

الاختيار 2:

أم مسلسل " الاختيار2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي فسيكون العرض الأول : 9 مساء

الإعادة الأولى : 2 صباحا 

الإعادة الثانية : 3:30 ظهرا

 

وكل ما نفترق:

أمام مسلسل كل ما نفترق فسيكون 

العرض الأول : 10:15 مساء

الإعادة: 8:30 صباحا

 

بين السما والأرض:

أما مسلسل " بين السما والأرض " للنجم هاني سلامة ودرة فسيكون  توقيت عرضه 

العرض الأول : 11:30 مساء

الإعادة: 6:00 صباحا 

الإعادة الثانية : 11:15 صباحا

نسل الأغراب الاختيار2 مسلسل نجيب زاهي زركش بين السما والأرض كل ما نفترق

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