تعرف مواعيد عرض المسلسلات على قناة ON في رمضان 2021
أعلنت قناة ON مواعيد المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021.
وجاءت المسلسلات كالتالي
نجيب زاهي زركش:
يعرض مسلسل نجيب زاهي زركش للنجم يحيي الفخراني في الساعة 6:30 مساء.
الإعادة الأولي : 12:45 صباحا
الإعادة الثانية : - 7:15 صباحا
نسل الأغراب:
أما مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كراراة فستكون مواعيد عرضه في
العرض الأول: 7:45 مساء
الإعادة الأولى : 4:30 صباحا
الإعادة الثانية : 2:00 ظهرا
الاختيار 2:
أم مسلسل " الاختيار2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي فسيكون العرض الأول : 9 مساء
الإعادة الأولى : 2 صباحا
الإعادة الثانية : 3:30 ظهرا
وكل ما نفترق:
أمام مسلسل كل ما نفترق فسيكون
العرض الأول : 10:15 مساء
الإعادة: 8:30 صباحا
بين السما والأرض:
أما مسلسل " بين السما والأرض " للنجم هاني سلامة ودرة فسيكون توقيت عرضه
العرض الأول : 11:30 مساء
الإعادة: 6:00 صباحا
الإعادة الثانية : 11:15 صباحا