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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في بطولة الكأس

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة النصر

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

ركز بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

 

وحرص موسيماني على تنفيذ بعض الجمل الخططية خلال الجزء الأول من المران، حيث أجرى تقسيمة في منتصف الملعب، ثم أجرى تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين.

 

وطالب موسيماني اللاعبين بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وذلك من خلال حديثه مع اللاعبين خلال المران.

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، وذلك وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

 

وأغلق الأهلي ملف إفريقيا بشكل مؤقت، بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، فيما بدأ الفريق التركيز بشكل كامل في المواجهات المحلية التي تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.

 

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