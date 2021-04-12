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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

الأردن يعلن الثلاثاء
الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلن الشيخ عبدالكريم الخصاونة مفتي الأردن، أن يوم غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

وأوضح مفتي المملكة الأردنية أن دائرة الافتاء قامت بالتعاون مع الأجهزة المختصة برصد هلال شهر رمضان المبارك، وجعل الله تعالى الأهلة مواقيت للناس وللحج.

وأكد أن مجلس الافتاء في الأردن اجتمع الاثنين، وبعد أن اطلع على نتائج التحري لتولد هلال شهر رمضان المبارك، ثبت أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل.

وكانت كل من مصر والكويت والإمارات والسعودية ولبنان أعلنت أن غدا الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

في المقابل، أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال.

في سياق آخر، تبادل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني خلال اتصالات هاتفية الاثنين، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس العراقي برهم صالح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.


 

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