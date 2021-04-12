أقرب لها من زوجها.. سر علاقة الأمير فيليب وديانا القوية

علاقة الأميرة الراحلة ديانا بالأمير تشارلز، واحدة من أكثر العلاقات المثيرة للجدل والاهتمام، وكذلك من أكثر القصص تداولا في الدراما الملكية، والأكثر إثارة للجدل هو علاقتها القوية بوالد زوجها الامير فيليب، الذي توفي قبل ايام عن عمر يناهز 99 عاما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أعجبت ديانا بصراحة وقوة الأمير فيليب، ويُقال أنه الرجل الوحيد في بيت وندسور الذي كان يستمع إليها باستمرار وينصحها، حتى أنها تساءلت ذات مرة بصوت عالي لصديقاتها قائلة: "كم عدد الزوجات الأخريات اللواتي سيناقشن مشاكلهن الزوجية مع والد زوجاتهن بدلاً من أزواجهن؟".

لكن هذا هو بالضبط ما فعلته في صيف عام 1992 عندما كان تركيز العالم على زواجها التعيس من أمير ويلز هو الأزمة المركزية، وكان فيليب هو الشخصية الوحيدة داخل العائلة التي كانت على علاقة مألوفة بالعالم الحقيقي خارج جدران القصر. سمعته كزوج الملكة كانت لرجل متقلب المزاج وأحيانًا فظيع يتحدث عن رأيه بحرية كبيرة.

لكن ديانا تعرفت على فيليب آخر، حيث أدركت مبكرا مدى إعجابها بشخصيته حتى وقت وفاتها في عام 1997، وأعجب هو أيضا بها وبشخصيتها وهو ما ادى إلى رفضه المستمر لعلاقة ابنه تشارلز بكاميلا، وهو الرجل الوحيد الذي حزن في العائلة المالكة لخروجها عنها.



على الرغم من أنه اعتبر ديانا تعمل بجد ، إلا أنه شك في أن الأميرة لديها إحساس حقيقي بالالتزام بالمؤسسة التي رفعتها إلى مكانة مرموقة، وكانت الأمور مختلفة قبل بضع سنوات فقط عندما أخبره ابنه تشارلز، أنه اقترح على الليدي ديانا سبنسر الزواج وأنها قبلت، وأخيرًا استطاع فيليب الاسترخاء بعد أن حث ابنه البالغ من العمر 32 عامًا على البحث عن عروس.

كانت لطيفة وعديمة الخبرة ، وقد بذل فيليب قصارى جهده ليجعلها تشعر بالترحيب والراحة، ولكن في النهاية بدأ يلاحظ - كما فعلت الملكة - أنها في بعض الأحيان يمكن أن تكون ، وفقًا لمعايير القصر على الأقل ، غير معقولة، وشمل ذلك انشغالها الهائل على ما يبدو بالسيدة كاميلا باركر بولز بعد عام من الزواج ، وبعد ولادة الأمير ويليام في عام 1982 بوقت قصير.

في ذلك الوقت ، لم يكن هو والملكة على دراية بافتتان ابنهما للسيدة باركر بولز ، التي رأوها من وقت لآخر مع زوجها، صديق العائلة المالكة الشهير ، ضابط الحرس أندرو باركر بولز، وطوال هذه الفترة، كان فيليب في حيرة بشكل متزايد مما رآه سلوك ديانا غير العقلاني وغير المتوقع.

كانت الفتاة اللطيفة التي فتنت العائلة المالكة في أول زيارة لها إلى بالمورال تتحول إلى أميرة صغيرة غير راضية. افترضوا أن مشاكلها كانت على الأرجح بسبب اكتئاب ما بعد الولادة، ولكن في الواقع، وكانوا في ذلك الوقت غير مدركين أن ديانا كانت تعاني من اضطراب الأكل الشره العصبي ، والذي كان من المفترض أن يلقي بظلاله على حياتها خلال العقد التالي من عمره، ومهما كان السبب الأول لتعاستها ، كان فيليب يتعاطف معها بشكل كبير.