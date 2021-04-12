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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس تناقش ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية والأستاذة الدكتورة أماني سليمان خالد وكيل الكلية  لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و بالتعاون مع قسم الفيزياء ندوة بعنوان ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة.  

يأتي ذلك مشاركةً من الكلية في الحدث السنوي العالمي" ساعة الأرض"،  والذي يوافق سنوياً  آخر سبت من شهر مارس، وذلك للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة  الاحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى أهمية الاستفادة من التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

 

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حاضر بالندوة الدكتور تامر عبد الله فتحي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء، حيث أكد خلال الندوة أن الطاقة تلعب دوراً رئيسياً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والتنمية السياسية لأى  دولة  وعدم كفاية إمدادات الطاقة  يقيد النشاط الإجتماعي والإقتصادي و يحد من التكنولوجيا وبالتالي النمو الاقتصادي ويؤثر سلباً على نوعية الحياة.

وتناول دكتور تامر عبد الله أسباب الإحتباس الحراري كانبعاث الغازات الدفيئة الناتجة إما من النشاط الصناعي من النفط والفحم أو من ملوثات الجو مثل البراكين وحرائق الغابات.


كما عرض دكتور تامر تعريف الطاقة المتجددة وهي الطاقة المستمدة  من المواد الطبيعية التي تتجدد أي التي لا تنفذ مثل الطاقة  المستمدة من المياه أو الرياح أو الشمس.

وأضاف دكتور تامر عبد الله أنه ربما تكون الحلول بدائية  وضئيلة  أمام مشكلة كبيرة  كمشكلة الاحتباس الحراري، ولكن البحث عن الحل الأمثل يكمن في تعاون واتحاد  دول العالم لنقف  يدا  وجدارا  واحداً في وجه هذا الخطر القادم الذي يهدد حياتنا و بقائنا على الأرض.

واختتم المحاضر الندوة بأن المجتمع الدولي يعي تماما الآن الأزمة التي نشأت من جراء استخدام أنواع الوقود العادية  وبدأ التركيز بصورة أكبر على تطوير التقنيات التي تنعدم معها انبعاثات الكربون، والتي يكون الاعتماد فيها على مصادر الطاقة  المتجددة.

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