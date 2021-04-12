اتجاه لتجميد نشاط كرة اليد في بني سويف بسبب العقوبات

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد عدة عقوبات تجاه الفريق الأول لكرة اليد بنادى بنى سويف الرياضى ، وأعقب صدور قرار العقوبات الكبيرة ردود أفعال قوية تشير إلى اتجاه مسوؤلى مجلس إدارة النادى السويفي بتصعيد الأمر للجنة الأولمبية أو تجميد اللعبة .



وكان مسؤلو مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة المحاسب على محمد سليم تقدموا باحتجاج للاتحاد المصري لكرة اليد فيما يخص مباراة بنى سويف أمام اسوان بالدورى الممتاز رجال والتى أقيمت يوم الجمعه 2 ابريل بمنافسات دورة الترقى .

وبناء عليه أكد الاتحاد المصرى لكرة اليد أنه تم عرض تقرير لجنة المسابقات على اللجنة الفنية للاتحاد وبموافقة مجلس إدارة الاتحاد قرر :

عدم قبول الشكوى شكلا وموضوعا ويتم احتساب نتيجة المباراة بين الفريقين ( بنى سويف - اسوان ) بالدورى الممتاز رجال بنتيجة 19/19 .

وايقاف اللاعب علاء محمد عبد البديع محمد لاعب نادى بنى سويف سنة ميلادية تنتهى فى 1 ابريل 2022 وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه بند رقم 14 بالأسس العامة للاتحاد .

ايقاف اللاعب محمود حسن احمد لاعب نادى بنى سويف سنة ميلادية تنتهى فى 1 / 4 / 2022 وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه بند رقم 14 بالأسس العامة للاتحاد .

نقل 6 مباريات لنادى بنى سويف الرياضى إلى ملعب الفريق المنافس وتوقيع غرامة مالية على النادى قدرها 5000 الف جنيه بند رقم 34 وذلك لما بدر من جمهور نادى بنى سويف .

تحميل نادى بنى سويف جميع التلفيات التى احدثها جمهور نادى بنى سويف خلال المباراة والتى قدرتها الصالة بمبلغ 1725 جنيه طبقا للخطاب المرسل من الصالة .



وأعقب صدور قرار الاتحاد المصرى لكرة اليد حرص مجلس الإدارة على عقد عدة جلسات مع الجهاز الفنى للفريق لبحث تقديم شكوى أخرى للجنة الأولمبية فى الفترة القادمة أو الاتجاه لتجميد نشاط اللعبة بالنادى .

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، المساعدات المخصصة للمحافظة ضمن قافلة (أبواب الخير) والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة التضامن لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتأتي القافلة استكمالا للجهود المجتمعية للدفع بجهود الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين .



وشملت القافلة تسليم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 ألف دجاجة مجمدة و50 طن بطاطس مقدمة من صندوق تحيا مصر.