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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع أعمال تجديد مبنى كلية الآداب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تفقد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التجديدات التي تجرى في الإنشاءات والبنية التحتية بـ كلية الآداب بشكل يومي حيث كلف بتنفيذها الإدارة الهندسية في الجامعة بالتعاون مع إدارة الكلية.

 

تجديد مبنى الكلية

 

وأشار "تمراز"، إلى أن التجديدات تتضمن إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالدور الأرضى والأول، وتركيب أسقف معلقة وتجديد دهانات الحوائط والأبواب، وتركيب بوابات جديدة من زجاج السيكوريت بمداخل الكلية، وتجديد دورات المياه وجلى الرخام بواجهة الكلية وساحة النافورة، إضافةً إلى تجديد قاعتي مؤتمرات ومجلس الكلية. 


وشدد  نائب رئيس جامعة عين شمس أثناء جولته اليوم، الإثنين، على ضرورة الانتهاء من الأعمال المسندة وتسليم الموقع في الموعد المحدد، لافتا إلى عدد من الملاحظات التي من شأنها تسهيل العمل بشكل يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات والطاقات والأماكن دون أي إهدار وبصورة تواكب خطة التطوير المستمر والمتبعة من جانب إدارة الجامعة برئاسة ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة

 

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كان في استقبال نائب رئيس الجامعة كل من الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، ا.د رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا. شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. ايمان محمود أمينة الكلية، وعدد من المسئولين بالكلية.

نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الاداب تجديد كلية الآداب

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