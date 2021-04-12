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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفرق بين ملح الطعام وملح البحر الخشن

ما الفرق بين ملح الطعام ونظيره البحر الخشن.. أيهما صحيا

الفرق بين ملح الطعام
الفرق بين ملح الطعام وملح البحر الخشن

يتساءل البعض حول الفرق ما بين ملح البحر وملح الطعام، ومن منهم يعتبر صحيا أكثر عند استخدامه في الأطعمة، وهو ما سنقوم بالإجابة عنه في السطور التالية.

 

الفرق بين ملح الطعام وملح البحر الخشن


قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان ملح الطعام العادي هو ملح غير طبيعي وهو مصنع، ويحتوي على الكثير من المواد الحافظة، ومواد مبيضة.

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وأفاد القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد" الإخباري، ان ملح الطعام غير صحي؛ حيث انه يحتوي على 98% صوديوم كلوريد، الذي يعمل على حبس الماء في الجسم، مما يتسبب في رفع ضغط الدم ويؤثر على الكلى، مما يؤدي إلى الإصابة بالحساسية.



وتابع القيعي، ان ملح البحر الخشن او الهيمالايا هو مح غير مصنع ، ولا يحتوي على أى مواد حافظة، وكنه يحتوي على الصوديوم والمغنسيوم، والبوتاسيوم.

وأوضح القيعي، ان استخدام ملح البحر الخشن يساهم في ضبط معدلات ضغط الدم، وإفراز حمض المعدة، وتحسين نشاط النشاط العقلي.



وأكد القيعي، ان الجرعة المتاحة من استخدام ملح البحر الخشن على الأطعمة يجب ان لا تزيد عن ملعقة واحدة يوميا ويجب أيضا إضافة عنصر اليود معه للحصول على أكبر فائدة؛ حيث  ان ملح الهملايا  يحتوي على 84 معدن

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