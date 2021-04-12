إيران تدين عقوبات الإتحاد الأوروبي وتعلق الحوار مع بروكسل حول الإرهاب

الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم “الاثنين” إن إيران أوقفت الحوار والتعاون مع بروكسل بشأن الإرهاب والمخدرات واللاجئين وحقوق الإنسان بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الإيرانيين لانتهاكهم حقوق الإنسان.

كان مجلس الاتحاد الأوروبي ، قرر اليوم “الاثنين”، تمديد العقوبات التي فرضها لأول مرة في عام 2011 ردًا على 'الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران' حتى 13 أبريل 2022.

وتشمل هذه الإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول ، وحظر الصادرات إلى إيران المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات لرصد الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وفي وقت سابق اليوم ، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي 'إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 أبريل 2022'.

كما أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه نظرًا لدورهم في قمع مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران. حاليا ، هناك 89 فردا و 4 كيانات على القائمة.