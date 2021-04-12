خاص| بعد خسارة بيراميدز من الرجاء رايح جاي.. حقيقة رحيل رمضان صبحي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن حقيقة رحيل رمضان صبحي عن الفريق بعد الخسارة من الرجاء البيضاوي بثلاثية نظيفة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” أن كل ما تردد بشأن رحيل رمضان صبحي عار تماما من الصحة.

واستعجب المصدر، كل فترة نسمع أو نقرأ أن رمضان صبحي سوف يرحل عن بيراميدز، ولماذا لم يتركوا اللاعب فى شأنه.

وتابع، هناك حملة قوية من بعض الأشخاص على رمضان صبحي بعد انضمامه لـ بيراميدز عن طريق النادي الإنجليزي.

واختتم، رمضان صبحي مستمر مع الفريق ولم يتحدث معنا بشأن رحيله عن الفريق أو الاحتراف.