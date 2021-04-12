حريق هائل بمصنع حلويات ب"شركة بسنديلة" بالدقهلية

شب حريق هائل بمصنع حلويات اليوم بشركة بسنديلة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذى أسفر عن التهام النيران للمصنع.



وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق هائل بمصنع حلويات بشركة بسنديله ببلقاس.



وانتقلت ١٠ سيارات اطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث الى مكان البلاغ و تم السيطرة على الحريق وإخماده و نجم عن ذلك احتراق المصنع فيما لم يسفر الحريق عن اى اصابات او خسائر فى الارواح.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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