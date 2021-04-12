صفقة ب 2.8 مليون جنيه.. ضبط 400 طربة حشيش مع عنصر اجرامى فى السويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وقيامه بتخزين كميات كبيرة بالمزرعة الخاصة به والمنطقة الجبلية المحيطة بها ، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، و حيازته الأسلحة النارية غير المرخصة للدفاع عن تجارته الآثمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجدة بدائرة القسم وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) .

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وبمناقشته أقر بأنه يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة المضبوطة بالإشتراك مع ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) ، وجارى تكثيف الجهود لضبطه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫800٫000– إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.