رئيسة القومى للمرأة تهنئ طالبات مدرسة منفلوط الثانوية الفائزات فى برنامج العباقرة

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني الى طالبات مدرسة منفلوط الثانوية (بنات) في أسيوط لحصولهن على المركز الثانى فى المباراة النهائية فى برنامج العباقرة وذلك للمرة الأولى فى تاريخ البرنامج .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز الذى حققته طالبات مدرسة منفلوط ، مؤكدة أنهن نموذج مشرف للفتاة المصرية والصعيدية بشكل خاص ، حيث أثبتن تفوقهن واجتهادهن ، وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن أمنياتها لهن بدوام النجاح والتوفيق .