الطاهري: الاتصال الهاتفي بين تميم والسيسي يؤكد مضي قطر على "صراط العلا"

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف على اتصال امير دولة قطر الشيخ تميم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلا انه حتى نضع الامور فى نصابها اننا امام اتصال بروتوكولي والرئيس تلقى منذ بداية اليوم عدد من الاتصالات المشابهة من قبل اشقاءه القادة والزعماء العرب للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف الطاهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عودة الاتصالات ولو فى شكلها البروتوكولى على مستوى القمة بين القاهرة والدوحة بعد فترة انقطاع فى تقديري هذا هو الخبر، مؤكدا أن مضمون الاتصال يحمل رسالة قطرية بأنها تمضي على صراط تفاهمات العلا وعلينا ان نشجع قطر على هذا الامر ولكن ايضا نظل نطالبها بترجمة النوايا الطيبة والاقوال الى افعال ملموسة.



وتابع الكاتب الصحفي أنه فى المقابل مصر موقفها معلن منذ البداية وهى انها تدعم كل خطوة تعزز من قيم العمل العربي المشترك التى تصدعت كثيرا فى السنوات الماضية ودفعت ثمنها الشعوب العربية من جراء الخلل الذى اصاب منظومة الامن الاقليمي العربي.



وأشار إلى أن الاتصال فى حد ذاته يجعلنا نثمن جهود دولة الكويت الشقيقة وامير الكويت على جهودهم المستمر فى تهيئة الاجواء الايجابية من اجل تحقيق اهداف تفاهمات قمة العلا وتعزيز العمل العربي المشترك.

وقالت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد" أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان، في بادرة هي الأولى منذ تحسن العلاقات بين البلدين وانتهاء المقاطعة الخليجية - المصرية للإمارة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي "عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة".