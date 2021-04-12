أحمد موسى: رد فعل وزير خارجية روسيا على أزمة سد النهضة غير واضح

علق الإعلامي أحمد موسى، على رد فعل وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا "دبلوماسي لكنه غير واضح ولم يكن قويا".

وأكد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن روسيا وقفت بجانب بشار الأسد حليفها في سوريا خلال الأزمة، مشيرا إلى أن دولة روسيا دولة قوية لا تبيع الحلفاء ولا تتخلى عنهم.

وأشار مقدم برنامج على مسئوليتي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مصالحها فقط ولا تقف بجانب أي حليف.

وأضاف موسى، أن إثيوبيا تعلن الحرب على مصر من خلال تصريح بأنها تضع جميع الخيارات على الطاولة، متابعا أنها خرجت ببيان يروج للأكاذيب، ورفضت حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وكشف أن توجه إثيوبيا الحقيقي هو الحرب.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن إثيوبيا تبحث عن الحرب في أزمة السد وبيانها يؤكد أنها لا تبحث عن الحل من خلال المفاوضات لكن من خلال الحل العسكري.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا من أفشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن لغة إثيوبيا الأخير لغة حرب ووضع الجميع على حافة الهاوية.