فتحي سرور يعتمد الرؤساء التنفيذين لمركز كيمت للتحكيم الدولي ب6 دول عربية

وافق مجلس أمناء مركز كيمت للتحكيم الدولي برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور على تشكيل المكاتب التنفيذية للمقرات والفروع الخاصة بالمركز في عدد من الدول العربية بواسطة مجموعة من كبار المتخصيين في كافة المجالات بجانب قائمة المحكمين والوسطاء المعتمدين بالمركز .

وتضمن القرار الرؤساء التنفيذيين لمقرات المركز في مصر المستشار كمال خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية للسلام , وفي الخارج من كلا من , الأستاذ الدكتور إبراهيم الملا لإمارة دبي – رئيس مركز الملا للاستشارات القانونية والتحكيم بدبي - ,والأستاذ الدكتور سلمان لطفي على لإمارة أبو ظبي –محكم دولي - والمستشار محمد بن عبد الله للملكة العربية السعودية –مدير ومالك مكتب محمد بن عبد الله آل سحيم للإستشارات القانونية - والأستاذ الدكتور عبد الوهاب الباهي لدولة تونس – نقيب المحامين بتونس سابقا ورئيس مركز تونس للتحكيم ورئيس الاتحاد المغربي للتحكيم - والسفير الدكتور عبد الحميد البشري لدولة السودان- سفير السودان بدولة جيبوتي سابقا وقنصلا عاما لسفارة السودان بمصر سابقا وعميد بجامعة افريقيا العالمية - والمستشار فايز صنهات لدولة الكويت – مؤسس الرائدة للاستشارات القانونية بدولة الكويت- والأستاذ الدكتور محمد الشيدي لسلطنة عمان – رئيس مركز الشيدي للقانون .