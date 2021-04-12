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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها بساعات

خناقة بين الخديوي وغزل .. تفاصيل الحلقة الأولى لـ مسلسل اللى مالوش كبير

مسلسل اللى مالوش
مسلسل اللى مالوش كبير

ساعات قليلة تفصلنا عن إذاعة أولى حلقات مسلسل "اللى مالوش كبير"، والذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى. 

وعلم صدى البلد تفاصيل الحلقة الأولى، حيث تدور أحداثها حول تعريف الجمهور بشخصية «غزل»، وهو الدور الذى تلعبه الفنانة ياسمين عبد العزيز ، وتظهر فى الأحداث فى دور سيدة ثرية تقوم بصرف الأموال دون حساب، وسيكتشف الجمهور فى الحلقة الأولى سر هذا الثراء. 

وخلال الأحداث يتم دعوة غزل إلى حفل، وهناك ستحدث المقابلة الأولى بينها وبين «الخديوي» الذى يتميز بالقوة، وهو الدور الذى يلعبه الفنان أحمد العوضى، حيث سيحدث صدام عنيف بين الطرفين نتيجة حادث ، قبل أن يقوم الأخير بالذهاب إليها  بعد توسط أحد الأشخاص للاعتذار عما بدر منه.

 ورغم رفض الخديوى هذا الأمر فى البداية إلا أنه يقرر الذهاب، وتبدأ من هنا علاقة إعجاب من طرفه، كما ستظهر خلال الحلقة شخصية زوجة «الخديوى»، وهو الدور الذى تجسده الفنانة دينا فؤاد، ويظهر خلال الحلقة أيضاً  سر الخلاف الشديد الذى أفسد العلاقة بين الزوجين داخل الأحداث.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير
مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى الحلقة الاولى مسلسل اللى مالوش كبير فؤاد الخديوى وغزل

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