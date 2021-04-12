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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: عمرة واحدة فقط خلال رمضان.. وقرار عاجل بشأن تطبيقى توكلنا واعتمرنا

السعودية تسمح بعمرة
السعودية تسمح بعمرة واحدة في رمضان.. وقرار عاجل بشأن توكلنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يمكن للمستفيد من تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن تطبيق "اعتمرنا" أظهر أنه لا يمكن للمستفيد إصدار أكثر من تصريح واحد للعمرة في الوقت نفسه، فمع وجود تصريح ساري المفعول للمستفيد وعند رغبته بإصدار تصريح آخر تظهر رسالة تفيد بأنه وصل للحد الأقصى من التصاريح الفعالة.

وأظهر التطبيق أنه بإمكان من حصل على تصريح العمرة، إصدار تصريح آخر لأداء جميع الصلوات في الحرم المكي، 

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تصريح أداء صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك يشمل أداء صلاة التراويح.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه يمكن للمستفيد حجز تصريح لصلوات اليوم كلها في الحرم المكي، إلا أنه لا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت، ولكن بعد انتهاء صلاحية التصاريح السارية يمكن حجز التصاريح ليوم آخر.

من جانبه، قال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط إنه من المتوقع توحيد تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" في منتصف شهر رمضان، لتصبح المنصتين السعوديتين تطبيقا واحدا يحمل اسم "توكلنا".

وأكد المسؤول السعودي أهمية الربط بين المنصتين، خاصة وأن تطبيق "توكلنا" هو المعني بإظهار حالة التحصين بالنسبة للراغبين في الصلاة أو أداء العمرة.

وسبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يتم منح تصاريح بأداء الصلاة في الحرمين أو العمرة لغير المحصنين المثبتين على تطبيق "توكلنا".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بهذه المناسبة حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير السبل كافة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية كل المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

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