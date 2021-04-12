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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|معرض التمور الإلكتروني يحقق 750 ألف مشاهدة على مستوى المملكة ودول الخليج

تمور
تمور

تفاعل عدد من الغرف التجارية الصناعية من داخل المملكة ودول الخليج مع فعالية "معرض التمور الإلكتروني" الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم حتى الخميس القادم ، ويحتوي على 35 معرضا افتراضيا لبيع وعرض منتجات التمور بأنواعها كافة، إضافةً إلى معرض لتقديم الخدمات اللوجستية لتجار التمور من الكراتين الخاصة بالتمر والتغليف وغيرها ، ومعرض شركة خدمات النقل داخل وخارج المملكة.


وطالب بعض متاجر ومعارض التمور بالمملكة المشاركة في الموقع، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية “ واس”، بعد البدء بانطلاقته بتمديد المعرض؛ نظراً لما شهده من تدفق أعداد كبيرة من الزوار الذين تخطوا 15 ألف زائر وزائرة، فيما حقّقت الإعلانات الترويجية للمعرض 750 ألف مشاهدة على مستوى المملكة ودول الخليج،ما أكسبه شهرة عالية وأهّل ذلك لتفاعل كبير من داخل المتاجر الإلكترونية في المعرض وتحديث طرق العرض والتشويق في جذب الزوار، وإيجاد أنموذج عمل ناجح للمشروعات التجارية الافتراضية في قطاع التمور.

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وتحدث مدير عام الشركة المنفذة للمعرض، ومجموعة من أصحاب المتاجر عن الإقبال على مستوى العالم كأمريكا والمملكة المتحدة وتركيا فضلاً عن داخل السعودية ودول الخليج وتفاعلهم المميز مع المعرض، وطالبوا باستمرار الفعالية سنوياً في مثل هذا التوقيت، مشيرين إلى أن هذا المعرض يعد فعالية افتراضية لمنتجي التمور، من أجل تشجيع التجارة الإلكترونية الافتراضية، والتحفيز لطرح أفكار جديدة لسوق العمل باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مستقبلاً لعرض منتجاتهم على الواقع الافتراضي للعملاء والمشترين والمستهدفين.

 


يذكر أن غرفة القصيم سعت من خلال تنفيذ المعرض إلى تشجيع أصحاب مشروعات التمور على عرض وتسويق وترويج إبداعاتهم ومنتجاتهم وخدماتهم في مجال التمور باستخدام أساليب ابتكارية حديثة بالاعتماد على تقنية الواقع الافتراضي لعرض هذه المنتجات، بهدف إيصالها إلى العملاء والمستهدفين وتحفيزهم للتواصل مع أصحاب هذه المنتجات.

 

الغرف التجارية الصناعية منتجات التمور معرض التمور الإلكتروني مال واعمال اقتصاد السعودية

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