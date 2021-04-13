برلماني: الأجهزة الرقابية في الدولة تعمل بجدية لاسيما في مجال الأدوية

قال النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، إن الأجهزة الرقابية في الدولة في وقتنا الحالي تعمل بكل جدية لاسيما في مجال الرقابة على الأدوية ، وكافة الشئون المتعلقة بصحة المواطن، لافتا الى أنه غير مسموح تماما في هذا الوقت بوجود أدوية مغشوشة، كما أن الأدوية التى تأتى من الخارج أصبحت خاضعة للرقابة، ويتم استلامها من خلال الجهات والمنافذ الرسمية للدولة.

وعقب “ يحيي” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسن المير عضو مجلس النواب، قائلا:" النائب اذا رأي اي نو من الأدوية مجهولة المصدر، فهذا بكل تأكيد يعني أنه لديه من الأدلة والبراهين ما يثبت ذلك ، وفى الوقت ذاته هيلاقي دعم ومساندة غير مسبوقة من قبل أعضاء مجلس النواب، لأننا ضد وجود مثل هذه الأمور المخالفة في الدولة، كما أننا كنواب عن الشعب، لن نسمح بوجود أي أدوية مجهولة الهوية ، والمصدر ، والتى من شأنها أن تضر بسلامة الانسان، لأن صحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتنا جميعا".

وناشد عضو مجلس النواب المواطنين كافة بعدم المثول للقنوات الفضائية ، ومنصات التواصل التى تروج عن أي أدوية ، لافتا الي ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة والموثوقة ، وتحديدا التلفزيون المصري ، والصحف القومية، معقبا:" غير مسموح بأخذ ، أو تداول معلومات عن طريق منصات التواصل الاجتماعي ، لان هناك الكثير من القنوات المغرضة والمحرضة تحاول تشويه الصورة ".

جدير بالذكر أن طالب النائب حسن المير عضو مجلس النواب من وزارة الصحة والسكان التصدى لظاهرة انتشار أدوية والمستحضرات الطبية عبر الفضائيات والتواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة، مؤكداً أن الغالبية العظمى من تلك الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وحذر " المير " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من انتشار هذه الكارثة التى تهدد حياة المرضى ، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان من خلال التفتيش الصيدلى سبق وأن أكدت أنه تم رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة وأن شراء الأدوية التي لم تستعمل الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية وأكدت أن المنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هي الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلي وعبر "روشتة" من طبيب مختص.

وتساءل النائب حسن المير قائلا : لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مافيا تجارة الادوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن هناك ظاهرة حاليا أخطر من صفحات التواصل الاجتماعى وهو وجود مجموعات على الواتس اب عبر التليفونات المحمولة لبيع الأدوية والمقويات والفيتامينات وغيرها من الادوية.

وقال النائب حسن المير ان ارقام هذه التليفونات معروفة لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الاجهزة المختصة لوقف هذه المهزلة مطالبا من وزيرة الصحة والسكان التدخل بنفسها لوقف هذه الجرائم للحفاظ على صحة المواطنين خاصة ان وسائل التواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة اصبحت صيدليات ولكن للاسف الشديد تروج للأدوية المغشوشة ومن منتجات مصانع بير السلم.