المتحدة للخدمات الإعلامية : نعمل على عودة الريادة للدراما المصرية وضبط سوق العمل خلال شهر رمضان.. فيديو
قال المهندس حسام صالح المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ، أننا نعمل علي إعادة الريادة إلي الدراما المصرية ونقوم من خلال أعمالنا الفنية بضبط سوق العمل خلال شهر رمضان .
وأضاف حسام صالح خلال لقائه علي قناه " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " : أن الأعمال الفنية التي سيتم عرضها في رمضان هذا العام ستكون أعمال ناجحة ونخوض سباق رمضاني بوجبة درامية متنوعة عبارة عن مسلسلات وطنية وتاريخية واجتماعية وكوميدية .
وأوضح حسام صالح ، أننا قمنا بالتركيز علي تقديم محتوي ديني للمشاهدين يساعدهم علي معرفة مجريات الأمور ويستطيعون من خلال هذه البرامج حل مشكلاتهم الاجتماعية وهو محتوي متفاعل مع الحالة الاجتماعية للمواطنين
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