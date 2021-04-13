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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المتحدة للخدمات الإعلامية : نعمل على عودة الريادة للدراما المصرية وضبط سوق العمل خلال شهر رمضان.. فيديو

حسام صالح
حسام صالح


قال المهندس حسام صالح المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ، أننا نعمل علي إعادة الريادة إلي الدراما المصرية ونقوم من خلال أعمالنا الفنية بضبط سوق العمل خلال شهر رمضان .

وأضاف حسام صالح خلال لقائه علي قناه " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " : أن الأعمال الفنية التي سيتم عرضها في رمضان هذا العام ستكون أعمال ناجحة ونخوض سباق رمضاني بوجبة درامية متنوعة عبارة عن مسلسلات وطنية وتاريخية واجتماعية وكوميدية .

وأوضح حسام صالح ، أننا قمنا بالتركيز علي تقديم محتوي ديني للمشاهدين يساعدهم علي معرفة مجريات الأمور ويستطيعون من خلال هذه البرامج حل مشكلاتهم الاجتماعية وهو محتوي متفاعل مع الحالة الاجتماعية للمواطنين 

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الريادة الدرامة المصرية شهر رمضان التوك شو المسلسلات

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