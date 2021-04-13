جدل برلماني حول حساب موازنة 2019-2020 .. حنفي جبالي: جميع التوصيات ستحال إلى الحكومة.. ونواب: الشعب ينتظر رقابة أفضل ويجب البحث عن موارد لمواجهة العجز

هشام الحصري: حصر الأصول غير المستغلة بالدولة للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق أقصى عائد منها

محمد بدراوي: يجب أن يشارك في الجلسة العامة تمثيل حكومي رفيع المستوى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن على التقرير العام الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة ، جاء ذلك والخاص بالحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.



وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن جميع التوصيات التى تضمنها التقرير ستحال إلى الحكومة بشأنها .

و قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تبنى الحكومة سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، وذلك لتفادى المساس بالمواطن البسيط ومحدود الدخل.



كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق اقصى عائد منها

وأوضح الحصرى، إلى استمرار تعديات الأهالى على بعض المساحات غير المستغلة وما امكن حصره منها أكثر من 4 ألاف فدان بالإضافة إلى الأراضى البور أيضا ، مشيرا إلى أن التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية فى تنمية الثروة الحكومية.

وتابع أيضا الثروة السمكية تعانى من عدم الاستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالى، ما يتطلب إعادة النظر فى ذلك.

و انتقد الحصرى، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامى، مشيرا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.

وتساءل الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن عدم صرف المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنح التي تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية.

وتابع حسام المندوه: زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة التخطيط بأن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح، متسائلا: يعني إيه وزير يمشي ومفيش والوزير اللي بعده ميعرفش إنه فيه منح؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك رد واضح حول أسباب عدم صرف هذه المنح على المشروعات المخصصة لها.



من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه ستكون هناك مسائلة بتشكيل لجنة مشتركة لمعرفة كل الملاحظات التي عرضها الأعضاء والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد رئيس البرلمان، أن عمليات الرقابة والمتابعة من مجلس النواب مستمرة ولن تتوقف سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية.

وإنتقد نواب البرلمان غياب الوزراء عن حضور الجلسة العامة للبرلمان، وعلق رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي "هناك ممثلون للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد يحضر الجلسة العامة وأضاف رئيس البرلمان، "وزير المالية د. محمد معيط موجود في مهمة رسمية خارج البلاد".

و كان في مقدمة من انتقدوا الحكومة النائب ضياء داود الذي قال "الرقابة يجب أن يليها المحاسبة أيضا مضيفا الرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة ولو الحكومة واثقة أنها تأمن العقاب من البرلمان بالمعني السياسي هو أنها ستلتفت عن ملاحظات و توصيات البرلمان وأضاف "الشعب ينتظر منا رقابة أفضل".



و تابع أن انحيازات الحكومة الحالية مختلفة عن انحيازات هذا البرلمان ، و يجب ان تحدث تعديلات جذرية على سياسات و أعضاء الحكومة الحالية فبعضهم لا يرتقى لأداء الدولة التي تواجه تحديات في الداخل و الخارج ".

و قال إن قيام الحكومة بخفض 55 مليار جنيه من قيمة الدعم يؤكد ان قناعاتها و توجهاتها تختلف عن توجهات البرلمان الذى يسعى نوابه الى مساعدة الناس في دوائرهم.

و أشار إلى أن حجم الدين العام وصل الى 4 تريليون و 600 مليار جنيه تقريبا بزيادة 300 مليار عن السابق بسبب الاقتراض.

وطالب بضرورة الاعتماد على وسائل و موارد أخرى لتمويل الموازنة العامة بدلا من الاعتماد على الضرائب فقط .

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي يجب أن يشارك في الجلسة العامة تمثيل حكومي رفيع المستوى.

وأضاف خلال الجلسة العامة "الهيئات الخاسرة لا يجب أن تقبض مكافآت، وأشار "يجب الالتفات إلى الأثر الأكبر لفيروس كورونا والذي قد يحدث خلال المرحلة القادمة ويجب نحسن عجز الموازنة والبحث عن الإيرادات غير الضريبية ودعم القطاع الخاص والاستثمار والبحث عن موارد أخرى من التصدير والإيرادات الحقيقية من التجارة والزراعة والصناعة.

وطالب بدراوي بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية في الرد على الملاحظات الخاصة بالنواب على الحساب الختامي.



قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث".

وأشار إسماعيل فى كلمته، إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية.

وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل "من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات وماذا حدث له وكيف تم محاسبته".

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "يوجد مشروعات تنفذها الدولة معطلة لعدم الحصول على تراخيص هل نحن في جزر منعزلة؟ من المسؤول وكيف تتم محاسبته؟"

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إسماعيل بالإسراع في إعادة الهيكلة لتلك للهيئات حتى لا تكون عبئا على الموازنة للدولة.

وانتقدت النائبة سميرة عبدالعزيز ، قيام مديري المدارس بعدم إنفاق الأموال المخصصة لمحو الأمية، قائلة : الدولة خصصت لكل مدرس 300 جنيه شهريا مقابل العمل فى محو الأمية .. وفى الآخر مفيش تعليم ولا نيلة".



من جانبها طالب المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بحذف عبارة ولا تعليم ولا نيلة من المضبطة ، لتستكمل بعدها النائبة انتقاداتها لوزارة التربية والتعليم بسبب الموازنة العامة .



ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.