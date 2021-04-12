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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة ..شاهد

الأمهات المثاليات
الأمهات المثاليات

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة العاملات بمجالس المدن والوحدات القروية وديوان المحافظة، وتم اختيار 6 أمهات مثاليات هن حنان عبد الحفيظ العيسوي بالديوان العام، وهيام عبد الفتاح محمد" فوه"،وسهير محمد الكومي. " فوه"،و حنان زكريا محمد البنا"قلين"،و نبيهه احمد سليم،وحنان عبد الستار محمد الزيات"بيلا".

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التكريم بمثابة تقدير رمزي للأمهات المثاليات كنوع من العرفان بالجميل لما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الابناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع والدولة.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستشهد تنظيم احتفالية لتكريم أسر الشهداء والأمهات المثاليات، عقب مواجهة جائحة كورونا المستجد خاصة أننا على أعتاب المرحلة الثالثة، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة بشهر رمضان المبارك.

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محافظ كفر الشيخ الامهات المثاليات محافظة كفرالشيخ

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