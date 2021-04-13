تتحدى العالم وتخطط لامتلاك سلاحا ذريا.. هل تمنع الصين وروسيا إيران من امتلاك قنبلة نووية؟

إيران ستطور سلاحًا نوويًا إذا لم تدخل الولايات المتحدة في صفقة إيرانية جديدة

الصين وروسيا لا تريد إيران مسلحة نوويًا

وجود الصين وروسيا كجزء من الصفقة الإيرانية يمنع إيران من تطوير سلاح نووي

اكتسب سعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق الإيراني قوة جديدة بعد المحادثات الأخيرة في فيينا على ما يبدو أنها تشير إلى أن مجموعات العمل قد تقرب طهران وواشنطن من سلسلة من الاتفاقات. تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية لعام 2015 (JCPOA) من قبل الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كان من المفترض أن تمنع الصفقة المعقدة الممرات الإيرانية لامتلاك سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات، كما كان من المفترض أن يمنع الحرب مع إيران، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية

والغائب إلى حد كبير في المناقشات حول الادعاءات بأن إيران ستطور سلاحًا نوويًا إذا لم تدخل الولايات المتحدة في صفقة إيرانية جديدة، هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الصين وروسيا وحتى تركيا قد تكبح إيران عن تقدمها نحو صنع قنبلة

ونظرًا لأن معظم المناقشات تركز على الولايات المتحدة وإيران ، يتم تجاهل علاقات طهران مع بكين وموسكو إلى حد كبير.

اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع الصين

ودخلت إيران مؤخرًا في اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع الصين. لا تريد كل من الصين وروسيا إيران مسلحة نوويًا ، ومن المحتمل ألا تريد تركيا المجاورة لإيران أن تكون إيران مسلحة بأسلحة نووية في المنطقة.

لذلك ، قد لا يكون القيد الحقيقي على طموحات إيران النووية استراتيجية أمريكية أو اتفاقًا نوويًا إيرانيًا جديدًا ، بل بالأحرى حاجة إيران لإرضاء الأنظمة الاستبدادية الأخرى، يجب على الولايات المتحدة أخذ هذا في الاعتبار في مناقشاتها مع إيران.

في الآونة الأخيرة ، التقت إيران بالموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا بينما تم تهميش الولايات المتحدة لأن واشنطن انسحبت من الصفقة في ظل إدارة ترامب.

وهناك الكثير من الضغط على إدارة بايدن للاستسلام للمطالب الإيرانية. في قلب المشكلة يكمن سوء فهم القيود الحالية على برنامج إيران النووي. تستخدم إيران التخصيب النووي كوسيلة ضغط لحث الغرب على تخفيف العقوبات عن طهران ، وتطالب بشكل أساسي بالمال مقابل عدم صنع قنبلة نووية.

إيران تفعل ذلك بمهارة، وتنشر بشكل دوري معلومات حول أنشطة التخصيب للضغط على الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، ذكرت تقارير حديثة أن إيران لديها 55 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة ، وهو مخزون ينتهك اتفاق 2015. رسالة طهران هي أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الصفقة وبعد ذلك ستخفض إيران مخزونها.

ولماذا تلغى إيران علانية مخزونها من المواد النووية؟

وقبل اتفاق 2015 ، لم تصنع إيران قنبلة، وبدلاً من ذلك ، استخدمت مزاعم بأنها "تتجه نحو سلاح نووي" لانتزاع تنازلات من دول أخرى.

كما استخدمت نقاط الحديث حول "المتشددين" السياسيين والخوف من "حرب أخرى في الشرق الأوسط" لإحضار الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.

وحاليا تخلصت إيران مرة أخرى من معادلة "المتشددين" ، مدعية أنه إذا لم توافق الولايات المتحدة على صفقة جديدة ، فقد يفوز المتشددون في الانتخابات القادمة. هذه نقطة نقاش لا تستخدمها إيران إلا في مناقشاتها مع الغرب.

ولا يبدو أنها تذكر المتشددين في وسائل الإعلام الخاصة بها أو في المحادثات مع روسيا والصين وتركيا.

وهذا يعني أن إيران لا تهدد بكين أو موسكو بـ "المتشددين" الذين قد يظهرون إذا لم تستسلم تلك الدول لمطالب إيران. إن وجود الصين وروسيا كجزء من الصفقة الإيرانية يمنع إيران من تطوير سلاح نووي لأنه قد يغضب موسكو وبكين - ولا يمكن لإيران أن تخاطر بعلاقاتها مع تلك الدول.

وتستخدم إيران الحديث عن تخصيب اليورانيوم والمتشددين السياسيين والحرب المحتملة كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة. لكن لا يبدو أن القادة في بكين وموسكو وأنقرة قلقون كثيرًا بشأن مثل هذه الأمور ، بما في ذلك ما إذا كانت إيران تصنع قنبلة أو تخوض حربًا في الشرق الأوسط. هذا لأن الصين وروسيا يسعدان باستخدام سياسات إيران المزعزعة للاستقرار لمواجهة الولايات المتحدة وإلهائها ، وإدراكا أن إيران على ما يبدو لن تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة إلى حد بناء قنبلة فعلية (كان لديها فرصة كبيرة للقيام بذلك قبل الحرب العالمية الثانية).

ماذا لو اقترحت الولايات المتحدة أن تعمل الصين وروسيا على كبح جماح طموحات إيران النووية؟

هذا من شأنه أن يخفف الولايات المتحدة من الحاجة إلى الرد المستمر على تهديدات إيران، وتقوم سياسة الصين الاقتصادية في الشرق الأوسط على الاستقرار وليس الصراع النووي.

ومن المحتمل أن يشجع اتفاق الصين الجديد إيران على عدم قلب الأمور بطموحاتها النووية، ويجب على أمريكا أن تصف خدعة إيران، وهي تعلم أن الصين وروسيا لا تريدانها أن تصنع سلاحاً نووياً.

ومع استبعاد ذلك من الطاولة، يمكن إجراء مناقشة أفضل مع إيران لا تمنح ملاليها كل النفوذ من خلال التهديدات بـ "التخصيب" والحرب المحتملة.