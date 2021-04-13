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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الفائز بالتشجيعية: بحثى يساعد فى إنتاج عناصر جديدة غير موجودة فى الطبيعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد عادل أحمد أستاذ مساعد بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة القاهرة ، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم عن البحث الذى قام بتقديمه.

‎وقال الدكتور احمد خلال تصريح لصدى البلد ، إن لديه العديد من  الابحاث  والدرسات فى الانتاج العلمي و دراسة تكوين ‎الأنوية فائقة الثقل وخواص اضمحلالها وهذا من شأنه أن يجيب على بعض الأسئلة الأساسية للفيزياء النووية مثل الحدود النظرية و العملية للاستقرار النووي، و عدد مناطق الاستقرار النووى التى يمكن الوصول إليها.

 

واشار الدكتور أحمد عادل ،الى تناول ابحاثه  تركيب العناصر فى الكون المتسع و تكون النجوم و خصوصا النيترونى منها. لذا فإنه لا تزال هناك حاجة الى مزيد من الإستقصاء للعناصر الفائقة الثقل مثل عنصر Og والذى يبلغ عدده الذري 118، وهو العنصر الأثقل الذى تم تصنيعه حديثا وانضمامه للجدول الدوري فى عام 2016 و النظائر الجديدة المقترحة للعناصر المصنعة حالياً.


‎واضاف ، انها تتناول الانتاج العلمي إستقصاء تفاعلات نووية إندماجية جديدة ودراسة المقاطع المستعرضة للاندماج النووي للتفاعلات بين الانوية المتوسطة والثقيلة بالقرب واعلى الحاجز الكولومي وكذلك دراسة تأثير كل من درجات تشوهه الانوية المختلفة واوضاعها على توزيع خصائص الحاجز الكولومى وكذلك تاثيرها على المقاطع المستعرضة للاندماج النووي ودراسة السمات المميزة لدوال الطاقة المشوهة للأنوية الثقيلة إلى جانب إيجاد معلومات عن تكوين و خصائص وثبات الأنوية الثقيلة التى سيتم إقتراحها ليتم تكوينها فى القريب العاجل- كأولوية.


‎بالاضافة إلى استكشاف تفاعلات الإندماج الجديدة التى تؤدى إلى نظائر جديدة فائقة الثقل (Z≥119) بالإضافة إلى دراسة التنافس بين أنماط إضمحلالها المختلفة مثل إضمحلال ألفا و الأنوية الأعلى، و الإنشطار التلقائى حيث تم حساب فترات عمر النصف الكلى و الجزئى مقابل أوضاع الإضمحلال المختلفة ويُشكل هذا الأمر أهمية استثنائية، لإمكانية التنبؤ بوجود حتى النظائر ذات أنصاف الأعمار الطويلة ضمن منطقة تُعزز الاستقرار النووي للنظائر فائقة الثقل والذى قد يساعد لاختبار العديد من النماذج النظرية النووية ويثرى فهمنا للعديد من الظواهر الطبيعية وتكون اصل المادة وفهمنا لطبيعة القووى النووية وتاثيرها و التركيبِ النوويّ والقوى التي تحافظُ على تماسكِ النّواة .

‎كما  يساعد عمليا لانتاج عناصر جديدة غيرموجودة فى الطبيعة ودراسة خواصها الفيزيائية والكيميائية واستخدامها الواعد فى المستقبل حيث يعد تكوين وتحديد حتى بضع من هذه الذرات انتصارا علميا عظيما.

جائزة الدولة التشجيعية الدكتور أحمد عادل أحمد كلية العلوم جامعة القاهرة تكوين ‎الأنوية

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